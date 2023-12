Manovra: Boccia, ‘aumenta confusione governo, ritardi e tagli a già scarso tesoretto’**

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Aumenta lo stato di confusione in cui versa il governo. Presentano emendamenti sulle pensioni che peggiorano gli errori che hanno fatto e coprono l’emendamento presentato sulla sicurezza scippando 50 milioni dal fondo previsto per il Parlamento, già molto scarso. Stiamo rischiando l’esercizio provvisorio perché manca ancora l’emendamento annunciato sul ponte di Messina ed è del tutto evidente che i tempi della discussione e della approvazione della manovra slitteranno, mettendone in discussione l’approvazione entro la fine dell’anno”. Lo dice all’Adnkronos il presidente dei senatori dem Francesco Boccia, nel commentare tra l’altro l’emendamento del governo, giunto giovedì sera in Commissione Bilancio del Senato, su forze armate, forze di polizia e vigili del fuoco che prevederebbe una rimodulazione degli articoli 66 e 86 del disegno di legge di bilancio sul “fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi” e sulle “misure per l’immigrazione”.

Il Fondo parlamentare, in base all’emendamento, sarebbe decurtato di circa 50 milioni l’anno tra il 2024 e il 2026, prevedendo una cifra di circa 71 milioni dal 2027. Quello per l’immigrazione sarebbe tagliato di 15 milioni l’anno tra il 2024 e il 2026.