Il 7 dicembre abbiamo parlato della partenza dei lavori a Calvi per la realizzazione di una pista ciclopedonale. In merito ai disagi per la circolazione e alle richieste dei residenti per una comunicazione più tempestiva, il sindaco Rocco aveva parlato di tempi serrati, per via di uno slittamento della partenza del cantiere dovuto ad alcune modifiche apportate al progetto, su tutte l’archiviazione, seppure temporanea, del senso unico in via Roma.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia