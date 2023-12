Calcio: Sabatini, ‘Mourinho non è il tecnico per costruire, il Bologna ha lo spirito di Mihajlovic’

Roma, 11 dic. – (Adnkronos) – “Se dovessi tornare in corsa e scegliere un allenatore dico che è difficile perché ce ne sono tanti bravi e affidabili. Thiago Motta è uno di questi ma ce ne sono anche altri. Mi sentirei di escludere Mourinho perché all’interno di una società fa tutto. Vorrei scegliere un allenatore che rispetta i ruoli e Mou fa fatica a farlo, anche per la sua esuberanza: lui è un l’uomo giusto per raccogliere e non per costruire o seminare”. Così l’ex direttore sportivo, tra le altre di Roma e Bologna, Walter Sabatini a Tvplay. “Il grande campionato che sta facendo il Bologna è merito anche di Thiago Motta, ma nello spirito ha ereditato grandi cose da Sinisa Mihajlovic che ha lasciato un’impronta importante -sottolinea Sabatini-. I vecchi giocatori sono riusciti a trasmettere ai nuovi l’identità dell’ex allenatore: è stato un mister e soprattutto una personalità molto importante per questa società. Sartori ha fatto un grande lavoro e Thiago Motta è stato bravo ad assemblare il gruppo, sia da un punto di vista tecnico che morale. Non so se competeranno per la Champions ma sicuramente per l’Europa sì. Sarebbe un risultato storico per i bolognesi che si meritano un traguardo del genere e sarei molto felice se ci dovessero riuscire”.