E’ un ko che brucia. Per il Benevento e per Matteo Andreoletti che mastica amaro per una sconfitta che può metterne in discussione il futuro sulla panchina giallorossa: “Ci dispiace molto per questo ko, ci dispiace molto per come è arrivato”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia