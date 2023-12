Grave incidente stradale con una vittima e un ferito, ieri nel primo pomeriggio, in un tratto della strada ‘Sannitica’ – che conduce da Telese Terme verso Amorosi – compreso nel territorio comunale di Telese Terme. Violentissimo scontro nei pressi di un incrocio, dove già in passato sono stati registrati incidenti con feriti, tra una Citroen C3 e una Volvo V40, con l’occupante dell’utilitaria francese a venire ferita in modo gravissimo tra le lamiere aggrovigliate e a perdere la vita sul colpo, e la guidatrice dell’altra vettura, invece ferita in modo serio ma non in pericolo di vita.

