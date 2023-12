Mes: Danti (Iv), ‘basta ricatto Lega, rischio gravi conseguenze in Europa’

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “La Lega metta fine al ricatto sul Mes, Meloni è davvero vicina al baratro europeo. L’ennesimo rinvio sul voto del Parlamento il 14 dicembre è l’ultimo atto di una maggioranza irresponsabile. Da Bruxelles in queste settimane sono giunti segnali chiari di impazienza: l’Italia è l’ultimo Paese a non aver sottoscritto la riforma. Questa volta le sparate della Lega, la divisione della maggioranza, l’indecisione della presidente del Consiglio, rischiano di avere conseguenze molto pesanti in Europa”. Lo afferma l’eurodeputato di Italia viva Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe.