Un esito tragico è quello che ha avuto l’incidente stradale verificatosi nella tarda serata di Venerdì, giorno dell’Immacolata, in zona Cantinelle di Sant’Agata de’ Goti, sinistro del quale avevamo già raccontato nella edizione di ieri de Il Sannio Quotidiano. Una donna del Napoletano, 63 anni, infatti, subito presentatasi come la ferita più grave, non ha superato la nottata ed è spirata all’ospedale Rummo di Benevento dove era stata trasferita nelle immediatezze del fatto.

