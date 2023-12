Chi vince, respira; chi cade, rischia di ritrovarsi con l’angoscia come compagna di viaggio. A distanza di sei anni e mezzo, Benevento ed Avellino tornano a incrociarsi e lo fanno in un palcoscenico diverso, ma soprattutto in un periodo di magra: due sconfitte nelle ultime tre partite è il trend che accompagna entrambe le formazioni a questo derby dai contorni delicati e dall’alto peso specifico. Sia per i sanniti che per gli irpini può essere l’occasione per rilanciare le proprie quotazioni, ultimamente annebbiate da un cammino ondeggiante che ha finito per allontanarli dal vertice della classifica, nonostante tutti gli avessero appiccicato addosso l’etichetta delle favorite a inizio stagione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia