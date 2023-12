“La delibera del Consiglio di distretto sannita n. 2 del 25 ottobre 2023, ratificata il primo dicembre dal Comitato esecutivo dell’Ente Idrico Campano, ha approvato gli aumenti delle tariffe idriche per il Sannio, accogliendo di fatto tutte le istanze dell’attuale gestore Gesesa Spa. I rincari in bolletta non entreranno in vigore per il residuo di gestione da parte di Gesesa, ma saranno applicati dalla nuova società mista Sannio Acque Spa, partecipata al 49 % dai privati, alla faccia della volontà di 26 milioni d’italiani, che con il referendum del 2011 volevano tenere fuori gli speculatori dalla gestione della risorsa idrica”, così la nota del Comitato Sannita Abc.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia