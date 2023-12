Argentina: Fidanza, ‘governo Milei speranza per A. Latina e Occidente’

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Buon lavoro al nuovo Presidente della Repubblica argentina, Javier Milei, che poco fa ha giurato davanti al Parlamento ed è quindi entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni”. Lo afferma il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.

“Il Governo guidato da Milei e dalla sua vicepresidente,Victoria Villarruel, rappresenta -aggiunge l’esponente di Fdi- una speranza di riscatto per il popolo argentino dopo anni di peronismo di sinistra che hanno impoverito il Paese soffocandone le energie migliori in nome dell’assistenzialismo clientelare. Ma il Governo Milei rappresenta anche una speranza per i popoli dell’America latina, soffocati dalla cappa di regimi dittatoriali o democrazie autoritarie di stampo social-comunista, e per l’Occidente intero che ritrova un partner importante. Al popolo argentino, indissolubilmente legato a quello italiano, i migliori auguri per un futuro di rinascita”.