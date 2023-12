“Quando si dice che non vi è limite al peggio, in politica probabilmente si pensa al Sindaco Vincenzo Falzarano, al Presidente del Consiglio comunale Eugenio Boccalone, al Vicesindaco Antonietta Bernardo, agli Assessori Antonello Laudanna, Vincenza Buono e Ornella De Sisto, al Capogruppo di Maggioranza Imma Federica Refuto, quest’ultima presentatasi in aula il 7 Dicembre 2023, affetta da Covid, come da lei stessa dichiarato, per assicurare il numero legale ad una maggioranza perennemente in affanno, in quanto anche il consigliere comunale Carmine Influenza risultava di nuovo assente”. Così nota della opposizione consiliare di Airola.

