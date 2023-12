L’ultima volta un successo pesantissimo, una svolta indelebile per il destino della Strega. La prima? Oltre novant’anni fa, in un faccia a faccia che racconta e custodisce la storia di un derby infinito. Benevento-Avellino non è mai stata una partita come le altre: ha sempre avuto un’occhiata in più sul calendario, una settimana diversa dal resto dell’anno, un ‘giorno dopo’ unico.

