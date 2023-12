Altri quattro medici dimissionari per la rete territoriale Asl Benevento dove la carenza numerica di medici sta assumendo connotazioni davvero drammatiche soprattutto nel comprensorio fortorino. E qui, infatti, dove si riferiscono due delle quattro dimissioni. Una per un medico di assistenza primaria a Castelvetere di Val Fortore e l’altra per un medico del servizio 118, finora in forza presso il presidio di San Marco dei Cavoti.

