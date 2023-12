Patto Stabilità, Tajani "Spero accordo sia raggiunto entro fine anno"

ROMA (ITALPRESS) – "Se le cose continueranno ad andare come stanno andando, mi auguro che possa essere raggiunto un accordo prima della fine dell'anno e di avere dall'inizio del prossimo anno un Patto di stabilità e crescita diverso da quello che ha creato tanti problemi all'Ue". Lo ha detto a Radio 24 il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani. "Ci siamo sempre impegnati come governo che si puntasse molto sulla crescita e non ci fosse una scelta rigorista come era quella del vecchio Patto. Se c'è una posizione intransigente come quella dei liberali tedeschi si rischia di bloccare l'industria e l'agricoltura cosa che per noi è assolutamente negativa" ha aggiunto il ministro degli Esteri.(ITALPRESS).

