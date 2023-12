Il derby come occasione di riscatto e opportunità per riaccendere la corsa verso i piani alti della classifica. Sia il Benevento che l’Avellino si presenteranno all’appuntamento di domani pomeriggio con la fame di chi ha bisogno di punti. La Strega dovrà ignorare le esigenze altrui e preoccuparsi delle proprie, per andare alla ricerca di un risultato che possa puntellare la traballante panchina di Andreoletti, oltre che consentire di mettersi alle spalle il momento negativo.

