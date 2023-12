Agrigento: A Realmonte albero Natale realizzato dal gruppo delle ‘uncinettaie’

Palermo, 9 dic. (Adnkronos) – La gremita piazza Umberto I a Relamonte, ieri sera, ha partecipato alla festa di accensione dell’albero di Natale a crochet, realizzato dal gruppo delle “uncinettaie”, coordinate da Silvana Burgio, autrici in questa edizione del Natale,anche del Presepe all’uncinetto, collocato nella villetta comunale. Per la grande festa si sono esibiti in concerto gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi “di Realmonte, guidati dai docenti Stefano Tesè e Paolo Salemi. “Un natale festoso, ma sottotono, per la prematura dipartita del Presidente del Consiglio comunale, Felice Vaccaro,venuto a mancare il mese scorso – si legge in una nota – Una novità caratterizza il Natale 2023, l’imprenditore Pietro Caruana, titolare del ristorante Osteria dei Folli, offrirà a coloro che vivranno la festa in solitudine ed ai meno abbienti, un pranzo di beneficenza. Un’iniziativa proposta da Caruana e ben accolta dal sindaco Lattuca e da don Fabio Maiorana. Nella piazza sarà possibile visitare il mercatino della solidarietà, a cura del Cif di Realmonte”. Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale, farà visita agli anziani ospiti delle strutture locali, accompagnati dagli zampognari e dai centauri della Scala dei Turchi, a cui seguirà giorno 21, la rappresentazione del Presepe Vivente a cura degli allievi dell’I.C. Garibaldi e la distribuzione di doni agli ospiti dell’Associazione Acuarinto. Il programma è frutto della collaborazione tra il Comune, la parrocchia, la scuola ed i privati.