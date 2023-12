Sofia Goggia vince il Super-G di St.Moritz

ST.MORITZ (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia ha vinto il Super-G che ha dato il via alla tre giorni di St.Moritz, in Svizzera. Nonostante la bassa visibilità, la campionessa bergamasca – alla vittoria numero 23 in carriera in Coppa del Mondo, eguagliata Federica Brignone oggi 5^ – ha chiuso con il tempo di 1'16"63, 95 centesimi di vantaggio sull'austriaca Cornelia Huetter e 1"02 sulla svizzera Lara Gut-Behrami. Quarta Mikaela Shiffrin (1'17"71), poi Brignone a 1"21 da Goggia. Tra le altre azzurre, settima Marta Bassino. Paura per una caduta, per fortuna senza particolari conseguenze, di Elena Curtoni.

