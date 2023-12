Interrogatori al via in relazione all’operazione condotta dalla Dda e che ha portato all’adozione di 23 misure in Valle Caudina. Con scelte processuali differenti. In silenzio sono rimasti Raffaele Corda, Palmerino Venoso, Erminio Pagnozzi, Giulia Sopranzi, Aniello De Paola, Nino Piacentile, Alessandro Cavuoto – tutti in carcere – e Eugenio Padovano e Gennarina Russo – sottoposti all’obbligo di dimora. Dichiarazioni spontanee da parte di Eugenio De Paola e Mario De Paola.

