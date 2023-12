Parigi 2024: Cio consente ad atleti russi e bielorussi di prendere parte ai Giochi

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – Singoli atleti russi e bielorussi potranno prendere parte ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024 come atleti neutrali. Lo ha deciso il Comitato Olimpico Internazionale. Il Comitato Esecutivo (EB) del Cio ha deciso che gli Atleti Individuali Neutrali (AIN) che si sono qualificati attraverso i sistemi di qualificazione esistenti delle Federazioni Internazionali (IF) sul campo di gioco saranno dichiarati idonei a competere ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 secondo precise condizioni. “Gli Atleti Neutrali Individuali sono atleti con passaporto russo o bielorusso su cui verranno applicate le rigorose condizioni di ammissibilità basate sulle raccomandazioni emesse dall’EB del Cio il 28 marzo 2023 per le federazioni internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi internazionali”, spiega il Cio.