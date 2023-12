Ladri in azione nuovamente a Sant’Agata de’ Goti. E questa volta ad essere interessato è stato il Sud Isclero del territorio. Un’auto di proprietà di un professionista residente in contrada Sant’Anna, infatti, un Suv Mercedes, è stata sottratta in piena notte, sicuramente dopo le ore 3 del mattino.

