“La scelta è stata fatta in accordo con la segreteria provinciale, dettata dalla volontà del partito di consentire una più ampia rappresentatività in lista”.

Così il segretario del circolo Pd di Apice Giovanni Palermo, in merito alla mancata ricandidatura del consigliere provinciale uscente Raffaele Bonavita.

Palermo, che da tempo condivide il percorso politico con il vicesindaco apicese, ha voluto illustrare i motivi di questo passo indietro, ma ha anche rilasciato dichiarazioni in merito a un’altra imminente tornata, le amministrative 2024.

