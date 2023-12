E’ iniziata all’ora di pranzo la prevendita per il derby tra Benevento e Avellino. Come previsto, nessuna limitazione particolare per i supporter biancoverdi, ai quali è stata solo ridotta la scorta di tagliandi messi a disposizione: mille, rispetto ai 1.400 che solitamente può ospitare il settore ospiti. Biglietti andati esauriti nel giro di mezzora.

