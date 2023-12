Le sconfitte lasciano cicatrici, sollecitano riflessioni, così come il rigore dei numeri fanno accavallare i dubbi, soprattutto quando le certezze di una squadra capace di infilare 12 risultati utili di fila sembrano essere state minate dai due ko rimediati nelle ultime tre partite. Andreoletti non ne è rimasto indifferente, si interroga quotidianamente, insieme al suo staff, su quali potrebbero essere le ricette per rimettere in carreggiata il suo Benevento, ma per il momento tra le soluzioni oggetto di valutazione dell’allenatore bergamasco non c’è in programma alcuna rivoluzione tattica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia