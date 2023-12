Sci: Cdm, Ortlieb la più veloce nell’ultima prova della discesa di St. Moritz e Goggia terza

St. Moritz, 7 dic. – (Adnkronos) – Dopo Christina Ager un altro buon risultato per la squadra austriaca nella seconda e ultima prova cronometrata della discesa di Coppa del mondo di St. Moritz. Nina Ortlieb fa infatti registrare il miglior tempo in 1’29″21, precedendo di 19 centesimi la statunitense Michaela Shiffrin e di 28 Sofia Goggia, apparsa nettamente più veloce rispetto al primo training.

Alle spalle del terzetto di testa ancora Austria con Mirjam Puchner, a 39 centesimi dalla compagna di squadra, quindi la slovena Ilka Stuhec, a suo agio sulla pista svizzera, staccata di 51 centesimi. La seconda delle azzurre è Federica Brignone, 13esima con 88 centesimi di ritardo dalla Ortlieb, seguita da Marta Bassino, con il 17esimo tempo e un ritardo di 1″09. Seguono Laura Pirovano, 22esimo tempo con 1″31 di svantaggio, Nadia Delago, 24esima a 1″39, Elena Curtoni 30esima a 1″64, mentre è 31esima Teresa Runggaldier a 1″66, 34esimo tempo per Nicol Delago a 1″74 dalla testa, Monica Zanoner è 46esima a 2″48, Elena Dolmen è 51esima a 2″77. Roberta Melesi è a 3″25, mentre è uscita Karoline Pichler.

Venerdì si comincia a gareggiare con il primo dei due superG in programma, cui seguirà la discesa di sabato e l’altro superG di domenica. Lo start è fissato alle 10.30