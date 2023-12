Salario minimo: Orlando, ‘Rizzetto conferma destra per poteri forti, non per lavoratori poveri’

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “L’onorevole Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera, già deputato del Movimento 5 Stelle e oggi esponente del partito di Giorgia Meloni, protagonista dell’affossamento della legge sul salario minimo proposta dalle opposizioni, si è un po’ scaldato perché ho richiamato il fatto che mentre i salari calavano, erosi dall’inflazione, i compensi dei manager salivano”. Lo dice il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in un video pubblicato sui suoi social.

“Rizzetto evidentemente è in imbarazzo per il fatto di aver proposto a suo tempo una legge sul salario minimo, oggi costretto dal suo nuovo ruolo ad affossare una proposta che veniva da tutte le opposizioni, mi replica mettendola anche sul piano personale, ma oggettivamente conferma quello che avevo detto io: prima dell’inflazione Tavares guadagnava 15 milioni di euro e dopo l’inflazione ne guadagna 22. In compenso i salari sono rimasti fermi e sono stati erosi dall’inflazione, che vorrei ricordarlo sui generi di prima necessità ha avuto un andamento del 22% in due anni. Dimostra qual è la vera attenzione della destra: tutelare gli interessi dei poteri più forti disinteressandosi complessivamente delle ragioni del mondo del lavoro nel suo insieme, in particolare dei lavoratori più poveri”.