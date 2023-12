Pnrr: Meloni, ‘rinegoziarlo sembrava folle, risultati raccontano altra realtà’

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “Abbiamo lavorato duramente su Pnrr, penso che rispetto alle valutazioni che venivano fatte da molti su rischi di perdere risorse, sui rischi del folle intento di rinegoziare… ecco, mi pare che i risultati raccontino una realtà diversa, di una politica che se presenta seriamente” i suoi obiettivi “trova qualcuno in grado di ascoltare”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Milano per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione Lombardia.