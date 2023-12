Nei giorni scorsi a Calvi sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale. I mezzi della ditta Calcestruzzi Casale, partendo da via Geniti, hanno preso ad asportate la porzione di asfalto dove sarà costruita l’infrastruttura, e lo scavo ha già interessato anche via Villanacci, via Molino (fino al ponte), via Fornillo (dall’incrocio con via Molino all’incrocio con via Campo freddo) e via Campo Freddo.

