Prima il cross al bacio per la testa di Ceravolo che vale il vantaggio. Poi il recupero famelico su Omeonga per il pallone del raddoppio. Gioco, partita, incontro firmato da Filippo Falco, uno degli eroi dell’ultimo Benevento-Avellino. Era il 1 maggio 2017, al “Vigorito” un clima infernale: “Ricordo che fu una settimana durissima – ha confidato l’attaccante in esclusiva a Il Sannio Quotidiano – l’abbiamo vissuta in ritiro, venivamo da tre sconfitte in quattro partite e soprattutto dalla batosta di Cesena, con 4 gol presi nel secondo tempo. Andammo in ritiro per una settimana, c’era tensione e la gente non vedeva l’ora che arrivasse il giorno del derby, ricordo che si giocava alle 12:30. Fu un’emozione unica: al di là del gol, dell’assist o del derby vinto fu davvero la svolta perché poi arrivò una volata incredibile. Fino alla Serie A”.

