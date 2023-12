Natalità, Demografica: 13 dicembre a confronto su lavoro e welfare a misura di famiglia

Roma. 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Lavoro e welfare a misura di famiglia. Il 13 dicembre se ne parla nell’evento organizzato per il progetto Demografica al Palazzo dell’Informazione. Sul tavolo le politiche pubbliche e il welfare aziendale, insieme all’educazione finanziaria, come strumento fondamentale per raggiungere l’autonomia necessaria a progettare il futuro. Apre i lavori il direttore dell’agenzia di stampa Adnkronos, Davide Desario. Ne discutono esponenti istituzionali, della società civile e del mondo aziendale, moderati dal vicedirettore Fabio Insenga.

Le misure introdotte per il sostegno alle famiglie e per la genitorialità sono solo un primo passo, la tendenza demografica rende ancora più necessarie politiche attive e una proposta di servizi che incoraggino a preservare il tessuto sociale sul territorio. In agenda, tra gli altri, l’intervento di Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e del presidente della Conferenza Stato Regioni Massimiliano Fedriga.

Sulle scelte individuali e sulla prospettiva di costruire una famiglia incide anche la dimensione economica. Non dipende solo dalla retribuzione ma anche dalla capacità di risparmiare e investire, sia sul piano assicurativo sia sul piano finanziario. Ne discutono Paola Ansuini, direttore della comunicazione tutela clientela e educazione finanziaria Banca d’Italia, e Claudia Ghinfanti, head of marketing & communication di Alleanza Assicurazioni – Gruppo Generali. Il welfare aziendale è una leva fondamentale per integrare le politiche pubbliche, grazie agli strumenti disponibili: dalle agevolazioni fiscali alle nuove norme per i fringe benefit, passando per una migliore conciliazione vita/lavoro. A parlarne Silvia Bagliani, consigliere Centromarca e presidente e ad Mondelez International; Laura Bernini, responsabile welfare direzione centrale politiche del lavoro Confcommercio; Antonio Fazzari, general manager Fater; Alberto Rivolta, ceo prénatal & country manager PRG Retail Group; Fabrizio Ruggiero, ad Edenred; Paola Trotta, head of corporate communications and public affairs Valore D.