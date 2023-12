Calcio: Gravina, ‘riforme? Convocata Assemblea l’11 marzo per modifica statuto’

Roma, 7 dic. – (Adnkronos) – “Il Presidente Balata ha ribadito la disponibilità alla discussione per le riforme, come commenta Presidente? Sapete quanto sono sensibile a questo tema. Sono stato il primo a porre sul tavolo l’argomento delle riforme, presentando diversi progetti, ma alla disponibilità a parole ancora non sono seguiti i fatti. Per questo, oggi ho convocato formalmente per il prossimo 11 marzo l’Assemblea per la modifica dello Statuto che ho annunciato nella scorsa riunione del Consiglio Federale”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina ha annunciato margine del Premio Euro Mediterraneo in Campidoglio che si terrà l’11 marzo alle 10,30 in seconda convocazione all’Hilton Rome Airport, l’assemblea della Figc per la modifica dello statuto.

“O si superano i veti dettati dagli interessi di parte per immaginare una nuova organizzazione del calcio italiano, oppure chiederò ai delegati di eliminare il cosiddetto diritto d’intesa che impedisce di fare passi concreti verso una generale riforma di sistema”, ha aggiunto Gravina.