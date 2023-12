Torino, 7 dic. – (Adnkronos) – “Su Pogba non posso rispondere fino a quando la questione non sarà chiusa”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in merito ai 4 anni di squalifica chiesti dalla Procura antidoping per Paul Pogba. “Ci siamo scritti via messaggio all’inizio di questa vicenda, aspettiamo finisca questa situazione per potergli riparlare”, conclude Allegri.