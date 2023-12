Torino, 7 dic. – (Adnkronos) – “Gatti tre anni fa era ancora in Serie C, ha fatto passi da gigante e può ancora migliorare molto”. Così l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli. “Cambiaso è intelligente, destra o sinistra non fa differenza per lui. Si tratta di un giocatore molto utile perché ci permette di venire e giocare bene anche dentro al campo”, aggiunge Allegri.