Calcio: Allegri, ‘dobbiamo crescere come singoli e come squadra, Napoli forte in trasferta’

Torino, 7 dic. – (Adnkronos) – “Dobbiamo crescere come singoli e squadra, senza esaltarsi e migliorandoci ogni giorno. Facciamo un passetto alla volta. Domani sarà una partita complicata, in trasferta hanno fatto 17 punti e nelle ultime sette partite contro il Napoli la Juve ha vinto solo una volta. Tranne Weah abbiamo tutti a disposizione”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del big match con il Napoli all’Allianz Stadium. “I giocatori del Napoli sono gli stessi che hanno vinto lo scorso campionato, hanno perso solo Kim. I loro numeri in trasferta dimostrano come siano ancora un’ottima squadra”, aggiunge Allegri.