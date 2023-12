Thyssen: Lo Russo, ‘ricordo tragedia sia monito per aumentare sicurezza lavoro’

Torino, 06 dic. – (Adnkronos) – “Sono passati sedici anni da quella notte terribile in cui persero la vita Antonio Schiavone, Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo, Bruno Santino. Portare avanti il ricordo delle vittime della tragedia della Thyssen è un dovere a cui non possiamo venire meno: lo dobbiamo alle vittime, alle loro famiglie e ai loro cari”. Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, su Fb ricorda il rogo della Thyssen. “La memoria di quella che rimane una ferita profonda e dolorosa per la nostra città deve continuare a rimanere viva, monito e stimolo ad aumentare l’impegno per un lavoro finalmente sicuro, per tutte e tutti”, aggiunge.