Tennis: Barazzutti, ‘mancato invito Fitp a noi del ’76? Si sono sempre comportati così’**

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Gli ex giocatori di Davis non vengono neanche invitati ad andare a vedere il Foro Italico, o invitati ad andare a vedere la Davis che si gioca a Bologna o a Malaga. Vengono completamente ignorati dalla Fitp: figuriamoci se la federazione invita gli ex giocatori, oppure quella squadra che ha vinto nel ’76 la Coppa Davis. Evidentemente ritengono evidentemente il tennis italiano di loro proprietà, come se le pagine di storia del tennis italiano le avessero scritte loro, i presidenti, i consiglieri, i dirigenti e non gli atleti che in tutti questi anni hanno scritto pagine di storia”. Commenta così l’ex capitano di Davis Corrado Barazzutti, e uno dei quattro del ’76, all’Adnkronos le parole di critica dell’ex compagno in quell’avventura Paolo Bertolucci per il mancato invito della federazione ai festeggiamenti per la coppa vinta da Sinner e compagni.

Quindi “non sono assolutamente sorpreso di questo e non mi sarei mai aspettato di essere invitato da questo gruppo federale. Non trovo che sia né inelegante né sorprendente, trovo che la federazione si comporta con gli ex giocatori esattamente come si sta comportando da sempre. E’ una critica alla federazione? No, è una constatazione”, ha concluso Barazzutti.