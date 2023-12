“Siamo passati da essere eroi ad essere gli ultimi della classe. Siamo infermieri e siamo orgogliosi di esserlo ma per poter aiutare i pazienti dobbiamo essere messi nelle condizioni di lavorare. C’è un enorme sottodimensionamento degli organici, c’è bisogno di più medici e ancor di più di infermieri ma tanti scelgono di andare a lavorare in Nord Europa perché c’è la prospettiva di carriera e riconoscimenti che qui manca. Chiediamo rispetto non siamo eroi ma professionisti che vanno trattati come tali. Siamo fieri del nostro lavoro, di prenderci cura di tutti coloro che si affidano a noi”, la sintesi del coordinatore provinciale del Nursing Up Salvatore Follo rispetto i motivi della protesta nazionale di ieri indetta per i medici da Anaoo Assomed e Cimo Fesmed e per gli infermieri dal Nursing Up.

