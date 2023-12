Scala: Fidanza (FdI), ‘da Anpi e Cgil ennesima polemica ridicola, solidarietà a La Russa’

Milano, 6 dic.(Adnkronos) – “Domani è Sant’Ambrogio, che nella nostra Milano significa clima natalizio, Prima della Scala e… pericolo fascismo, ovviamente. L’Anpi e la Cgil, a corto di argomenti, non vedevano l’ora di tirare fuori l’ennesima polemica ridicola: il presidente del Senato, l’amico Ignazio La Russa, non può partecipare al tradizionale concerto del 7 dicembre”. Lo scrive su Facebook Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, commentando la polemica sollevata da Anpi e Cgil che ha coinvolto il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Sono ossessionati dal passato perché non sanno più credere nel futuro -spiega Fidanza- soprattutto perché nel presente, a loro, non crede più nessuno”. E allora, conclude, “solidarietà al presidente La Russa”.