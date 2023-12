Salario minimo: Gelmini, ‘da maggioranza grave errore’

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “Disoccupazione, stipendi bassi, precarietà, caporalato, ritardo nell’ingresso dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro, disparità salariale a parità di impiego. Mentre il Presidente Mattarella soltanto ieri lanciava un monito contro il lavoro povero, la maggioranza in Aula alla Camera affossa il salario minimo. Uno schiaffo ai quattro milioni di lavoratori che ad oggi hanno una paga oraria inferiore ai 9 euro. Un grave errore commesso dalla maggioranza, che non risolve il problema dei salari”. Lo afferma la senatrice Mariastella Gelmini, portavoce di Azione.

“Una soluzione quindi va trovata. L’Italia -aggiunge- non può crescere solo grazie all’export né può accettare una domanda interna stagnante. Quella sul salario minimo non è una battaglia di destra o di sinistra, ma è una questione di buonsenso. E Azione la porterà avanti con la stessa determinazione di questi mesi”.