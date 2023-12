Il Comune di Airola viene incontro alle esigenze delle future mamme e di quelle che lo sono da poco diventate. La scorsa settimana, infatti, è stato consegnato il primo contrassegno rosa, permesso speciale che dà la possibilità di godere di stalli di sosta riservati, per l’appunto, alle donne che sono in stato di gravidanza ed a quelle che hanno un piccolo di età non superiore ai due anni. In tal senso, quindi, Palazzo Montevergine va a recepire le novità che sono state introdotte in seno al Codice della Strada per il tramite dell’approvazione del decreto legislativo numero 121 del 10/09/2021. Il primo permesso rosa è stato posto nelle mani di una donna incinta al settimo mese.

