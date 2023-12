Nuoto: Europei vasca corta, gli azzurri della 4×50 mista in finale con il miglior tempo

Otopeni, 6 dic. – (Adnkronos) – Percorso quasi netto degli azzurri impegnati nella seconda sessione di batterie dei 22esimi campionati europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all’Aquatics Complex di Otopeni, in Romania, fino al 10 dicembre. Passano il turno in otto più la staffetta mista maschile che entra in finale con il miglior crono. Avanzano pure Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi nei 50 stile libero, Margherita Panziera nei 200 dorso, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Alessia Polieri nei 200 farfalla, Costanza Cocconcelli e Anita Bottazzo con il personale nei 100 misti. Nota stonata Luca De Tullio, primo degli esclusi dalla finale dei 1500 metri stile libero.

L’apertura regala sorrisi azzurri con la rientrante Margherita Panziera che centra la semifinale dei 200 dorso. La 28enne di Montebelluna, primatista italiana (2’01″45) e argento continentale in carica – tesserata per Fiamme Oro e CC Aniene, allenata a Roma da Gianluca Belfiore – tocca in 2’05″56 per il quinto tempo. Davanti a tutte in 2’03″77, unica a scendere sotto i 2’04 al mattino, la britannica Medi Harris; alle sue spalle la nordirlandese Katie Shanahan in 2’04″61.

I 50 stile libero, come i 100 e 50 rana, valgono quanto la finale per gli azzurri che sono subito protagonisti. Due pass per la semifinale per quattro alfieri; li conquistano Lorenzo Zazzeri, come sempre performante al mattino, e un solido e convinto Alessandro Miressi, entrambi d’argento con la 4×50, rispettivamente con il secondo e il quinto crono. Il 29enne fiorentino – tesserato per Carabinieri e RN Florentia, allievo di Paolo Palchetti, settimo alle Olimpiadi di Tokyo dove è stato d’argento con la 4×100 sl – nuota in 21″03, non troppo lontano dal primato personale di 20″84 siglato due anni fa a Kazan per l’argento europeo; il 25enne piemontese – tesserato per Fiamme Oro e CN Torino, preparato da Antonio Satta, ed oro mondiale nella doppia distanza ad Abu Dhabi 2021 – in 21″23. Eliminati Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene) dodicesimo in 21″34 e Giovanni Izzo (Esercito/Imolanuoto) quattordicesimo con il personale in 21″36 (prec. 21″58). Comanda il britannico e vice campione del mondo Benjamin Proud in 20″97.

Qualificazione alla semifinale dei 200 farfalla con il decimo riscontro cronometrico per una rabbiosa e deterimata Alessia Polieri, martedì eliminata in batteria nei 400 misti. La 29enne emiliana – tesserata per Fiamme Gialle ed Imolanuoto, da tre mesi seguita a Caserta da Andrea Sabino – tocca in 2’09″59. Guida il gruppo l’inglese Keanna Macinnes in 2’05″51. Sinonimo di spettacolo e palpitazioni ad ogni sessione i 100 rana che vedranno gli italiani come sempre in prima fila nello show. Un Nicolò Martinenghi in versione extralusso e un Simone Cerasuolo concentrato e tirato fisicamente a lucido si qualificano con giustificate ambizioni con il terzo e il quinto tempo alle semifinale, che si preannunciano come una delle gare dal più elevato contenuto tecnico di tutta la rassegna continentale. Il 24enne di Varese, primatista italiano, vice campione iridato e continentale in carica – tesserato per CC Aniene, allenato da Marco Pedoja e bronzo olimpico – nuota in 57″34, forzando solo nell’ultimo venticinque (15″49); il 20enne emiliano – tesserao per Fiamme Oro ed Imolanuoto, seguito da Cesare Casella – in 57″50, con un primo passaggio forse troppo accelerato in (12″00). Si ferma Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto) nono in 58″05. Il più veloce è l’olandese e vic campione olimpico Arno Kamminga in 56″63.

Benissimo nei 100 misti, con un briciolo di sorpresa, Anita Bottazzo e Costanza Cocconcelli che senza patemi strappano il pass per il turno successivo. La 20enne romagnola – tesserata per Fiamme Gialle e Imolanuoto, allieva di Casella – scende per la prima volta in carriera sotto al minuto e tocca in 59″74 (precedente 1’00″34) che vale il quinto crono; la 22enne di Bologna e primatista italiana (58″45) – tesserata per Fiamme Gialle ed NC Azzurra 91, allenata da Paolo Palchetti a Firenze – segue la compagna di due posizioni e quattro centesimi ed è settima in 59″74. Eliminata Sara Curtis (CS Roero), nel pomeriggio impegnata nella fimale dei 50 stile libero, diciassettesima in 1’01″19.

Una 4×50 mista come sempre da sogno. Lorenzo Mora (23″41), Federico Poggio (27″25), Thomas Ceccon (22″29) e Giovanni Izzo (21″12) lanciano l’Italia – primatista del mondo (1’29″72), campionessa iridata ed europea in carica – in finale con il miglior crono in 1’34″07; tengono testa, per il momento, solo la Gran Bretagna seconda in 1’34″45 e l’Olanda in 1’34″89. Sicuro tra gli azzurri l’avvicendamento tra Giovanni Izzo e Lorenzo Zazzeri; poi il direttore tecnico Cesare Butini comunicherà eventuali altre sostituzioni al termine di una breve riunione tecnica in programma tra le due sessioni.