Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Al di là delle sfumature dei partiti di maggioranza, che sono una ricchezza, c’è coesione di fondo ed è evidente. Penso che quello che siamo riusciti a fare in Italia si debba in qualche maniera tentare di costruirlo anche in Europa”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ai microfoni di Rtl 102.5.