Italia-Cina: Danti (Iv), ‘si chiude nefasta stagione premier Conte’

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Prima di accogliere una delegazione russa a scorrazzare liberamente per l’Italia nella stagione del Covid, nel 2019 il presidente Conte (insieme a Salvini) aveva dato il via libera al memorandum sulla Via della Seta con la Cina, unico Paese del G7 a farlo. Questo era il quadro delle alleanze che il leader M5S perseguiva. Oggi, finalmente, il Governo Meloni ha abbandonato la partecipazione alla Belt and Road initiative. Conte, a suo tempo, ipotizzava accordi fino a 20 miliardi di euro, peraltro in un contesto completamente sbilanciato a favore della Cina, naturalmente, di questi soldi non se ne è vista nemmeno l’ombra. Insomma un altro ‘capolavoro’ della nefasta stagione dell’avvocato del popolo a Palazzo Chigi, degnamente aiutato da Matteo Salvini e dall’indimenticabile sottosegretario dell’epoca Michele Geraci” Lo scrive sui social l’eurodeputato di Italia viva Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe.