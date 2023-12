Firenze: Schlein, ‘se parlerò con Renzi su strappo con Iv? Scelte non calate dall’alto’**

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Questa è una segreteria che non sta imponendo soluzioni calate dall’alto ai territori. Diamo una mano ma la nostra unica indicazione è, come prima forza di opposizione, di cercare di costruire alleanze forti e competitive con le altre forze alternativa alla destra, su un progetto”. Così Elly Schlein risponde alla Camera a chi le chiede se sentirà Matteo Renzi per tentare di ricomporre la frattura con Iv dopo l’indicazione del Pd di Sara Funaro come candidata a sindaco di Firenze. “Dal progetto emergono anche le modalità migliori per la scelte delle candidature. Un bell’esempio è quello dell’Abruzzo”.