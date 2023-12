Tutte ammesse le cinque liste presentate. Il sorteggio per il posizionamento sulla scheda è fissato per le ore 13 di oggi alla Rocca. L’ufficio Elettorale ha deciso di andare avanti, rintuzzando con una corposa relazione del segretario generale Maria Luisa Dovetto, che peraltro presiede pure detto organo che “in base alle suesposte ragioni di diritto e sostanziali, non sussistono ragioni per annullare il procedimento amministrativo e dunque per non procedere all’adempimento di ammissione/ricusazione delle liste elettorali”.

Questa la conclusione cui perviene la Dovetto, in replica al ricorso prodotto dal consigliere provinciale Claudio Cataudo e dal sindaco di Limatola Domenico Parisi. Una risposta lunga, argomentata nella quale si ammette l’errore di calcolo nell’indicare il numero dei giorni antecedenti alla data delle elezioni ma, al contempo, si precisa che con l’ulteriore provvedimento a firma del presidente Nino Lombardi, tutte le eventuali anomalie innescate da tale errore sono state legittimate, convalidate e sanate. La corposa missiva della Dovetto è inviata, per conoscenza, anche allo stesso Lombardi, al Prefetto ed al Ministro dell’Interno.

