Daily Crown: riunione emergenza fra Carlo, William e Kate dopo rivelazioni ‘Endgame’

Londra, 6 dic. (Adnkronos) – Sembra che re Carlo abbia incontrato il principe William e la principessa Kate lunedì sera, dopo le ultime notizie bomba sul principe Harry e Meghan Markle rivelate da ‘Endgame’, il libro dell’esperto reale Omid Scobie uscito la scorsa settimana. Secondo quanto riferisce l’Express, i tre si sarebbero riuniti per discutere delle misure da adottare dopo che la versione olandese del libro ha rivelato i due nomi dei “reali razzisti” che espressero “preoccupazione” per il colore della pelle di Meghan e del figlio non ancora nato di Harry. Nella celebre intervista a Oprah Winfrey, la duchessa di Sussex affermò che queste conversazioni ebbero luogo prima della nascita del principe Archie.

Sebbene i nomi che preoccupano Carlo e gli eredi al trono siano comparsi nella versione olandese di ‘Endgame’, per il fatto che l’editore ha molto probabilmente pubblicato una prima bozza nella quale l’autore menzionava espressamente i reali razzisti, Scobie ha rifiutato di assumersi qualsiasi responsabilità, affermando di non aver “mai proposto un libro che contenesse tali nomi”. Fatto sta che, al momento, la rivelazione ha portato al ritiro delle copie di ‘Endgame’ dagli scaffali dei Paesi Bassi, dove torneranno, nella versione censurata e allineata alle altre uscite nel resto del mondo, soltanto l’8 dicembre.