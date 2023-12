“Un problema annoso nel carcere sannita sta mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti. I detenuti rivoltosi col pretesto della mancanza di acqua calda nella giornata di ieri hanno sequestrato un poliziotto penitenziario di turno pretendendo in cambio la risoluzione del problema dell’acqua calda. Sono giorni infernali nel carcere beneventano, tante le forme di protesta per un problema strutturale risentito dalla popolazione detenuta”. Così il segretario regionale Campania Consipe Luigi Castaldo ed il suo vice De Lia Tommaso, secondo i quali “la questione sta subendo una seria piega che mette a repentaglio la sicurezza di tutti, non passa un giorno che non vi sia proteste da parte dei reclusi con atteggiamenti rivoltosi ed aggressivi che denigrano l’immagine del Corpo di Polizia Penitenziaria”.

