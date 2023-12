Calcio: Thiago Motta, ‘Io alla Roma? Spero che Mourinho continui, stanno bene insieme’

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Prendere il posto di Mourinho alla Roma? Ho grande rispetto per Mourinho ma per tutti gli allenatori. La Roma ha un grandissimo tecnico e spero che continui per tanto tempo perché lui e la Roma stanno bene insieme”. Lo ha detto il tecnico del Bologna Thiago Motta a margine del Premio Fortunato al Coni. “Io penso oggi al presente che è il Bologna, e a fare del mio meglio per aiutare la mia società, il mio club, i miei tifosi, i miei giocatori ad avere sempre quella immagine che abbiamo dato fino ad oggi, di lottare contro chiunque. Un posto in Europa un obbiettivo del Bologna? L’obbiettivo è fare una grande partita a Salerno perché sappiamo che è sulla prossima partita che dobbiamo mettere la nostra energia, concentrazione e allenamento per prepararci bene per questa sfida, per il resto siamo ancora all’inizio”, ha concluso Thiago Motta.