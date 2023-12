Sport e Salute: Nepi, ‘la risposta all’impiantistica è riqualificare offrendo sport e arte’

Roma, 5 dic. – (Adnkronos) – “Una risposta è quello che tutti chiedono di fronte alle tematiche legate all’impiantistica e alle infrastrutture sociali. E per noi di Sport e Salute Risposta equivale a Riqualificare Spazi Pubblici Offrendo Sport, Trasformazione e Arte” le parole dell’Amministratore Delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris intervenendo al panel “Infrastrutture sociali e partnership Pubblico-Privato per garantire continuità alle risorse per il terzo settore” promosso dal gruppo Entain Italia.

“L’obiettivo – ha proseguito- è quello di ripensare gli spazi urbani inutilizzati o degradati e trasformarli in spazi capaci di offrire opportunità di crescita per i quartieri e le comunità. Lo spazio, quindi, come comunità, cittadinanza, bellezza e divertimento. Perché lo spazio è un educatore sociale. Insegna il rispetto, la condivisione, favorisce gli incontri e combatte l’esclusione sociale. Esempio concreto ed attuale è quanto sta già accadendo a Caivano, dove abbiamo già realizzato un primo Playground al Parco Verde col progetto “Illumina” che ridarà nuova vita all’oramai ex centro sportivo Delphinia. Tale iniziativa porterà nuova luce a tutto il territorio ed al suo futuro, sportivo e sociale. Al centro della nostra vision c’è una discontinuità nella continuità con l’obiettivo di ribaltare il concetto che finora si è avuta dello sport: passando da un concetto legato al risultato, intendendolo semplicemente come verticistico, per giungere a far diventare lo sport di moda allargandone i confini. Riassumendo: inclusione, coinvolgimento e benessere sono le tre direttrici da seguire attraverso la bellezza ed il divertimento”.