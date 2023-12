Sicilia: Musumeci, ‘cdm approva Dl sicurezza conti siciliani’

Palermo, 5 dic. (Adnkronos) – “Oggi in consiglio dei ministri abbiamo approvato un decreto legislativo che interviene sulla sicurezza dei conti siciliani, restituendo serenità alla Sicilia. È la riprova della importanza che il governo Meloni riconosce alla nostra Isola. Un governo amico dei siciliani e di chi oggi li amministra. Non è stato lo stesso negli anni scorsi. Lo sanno dalle parti del Pd che ha impedito di varare provvedimenti analoghi entro il 31 dicembre del 2020, esponendo la Regione e la sicurezza dei suoi conti pubblici. Anche grazie a questo risultato e alle risorse stanziate per tempo dell’accordo sulla finanza pubblica si potrà approvare la legge di stabilità entro l’anno.” Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.