Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “La destra in aula ha appena trasformato la nostra proposta di legge sul salario minimo in una delega al governo che nei fatti annulla ogni possibilità di dare più soldi in busta paga a tre milioni di lavoratori. È un vero schiaffo a chi guadagna meno di 9 euro all’ora oltre che un’umiliazione del Parlamento”. Così Roberto Speranza del Pd.